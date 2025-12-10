WAN
Politique européenne / CSRD / CS3D / Omnibus

Politique européenne
CSRD / CS3D / Omnibus

CSRD - CS3D : dernière ligne droite avant la simplification / Les entreprises devraient quand même voir la différence

Le Parlement européen et le Conseil ont trouvé un accord provisoire pour simplifier les directives CSRD et CS3D, revoyant à la baisse certaines obligations de reporting et de vigilance. Si le compromis n’intègre pas toutes les réformes voulues par les eurodéputés, il devrait néanmoins réduire de façon notable les exigences déclaratives et les coûts associés pour les entreprises, en cohérence avec les travaux de l’Efrag visant à rationaliser les normes de durabilité. L’ensemble doit encore être officiellement validé dans les prochaines semaines.

 

10/12/2025 - 14:00
PAR Alexandra Milleret
Union européenne (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
Union européenne (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
