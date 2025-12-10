Politique européenne / CSRD / CS3D / Omnibus
Politique européenne
CSRD / CS3D / Omnibus
CSRD - CS3D : dernière ligne droite avant la simplification / Les entreprises devraient quand même voir la différence
Le Parlement européen et le Conseil ont trouvé un accord provisoire pour simplifier les directives CSRD et CS3D, revoyant à la baisse certaines obligations de reporting et de vigilance. Si le compromis n’intègre pas toutes les réformes voulues par les eurodéputés, il devrait néanmoins réduire de façon notable les exigences déclaratives et les coûts associés pour les entreprises, en cohérence avec les travaux de l’Efrag visant à rationaliser les normes de durabilité. L’ensemble doit encore être officiellement validé dans les prochaines semaines.
10/12/2025 - 14:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Avec BEFIT, les instances européennes ont-elles vraiment le sens des priorités ? / L’Omnibus fiscal, le grand chantier attendu pour juin 2026
21/11/2025 - 10:00
CSRD-CS3D : les députés européens parviennent finalement à un accord / Un coût en moins qui pourrait dépasser les 5 milliards d’euros par an
13/11/2025 - 16:00
Accord de Paris : dix ans après, comment LVMH en fait une réalité / Un nouveau partenariat de 5 ans avec l’Unesco en faveur de la biodiversité
31/10/2025 - 09:00
Les projets de réforme CSRD et CS3D seraient-ils en train de faire exploser la majorité au Parlement européen ? / La mise au point de sa présidente, Roberta Metsola
23/10/2025 - 14:30
CSRD : les engagements climatiques sont là / Reste que les entreprises doivent passer aux actions concrètes
01/10/2025 - 09:00
Le Conseil de l’Union européenne entérine la simplification du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières / Le règlement amendé publié au Journal officiel dans les prochains jours
29/09/2025 - 14:00
CSRD-CS3D : le Conseil de l’UE acte un (sérieux) allègement des obligations / Le régime de responsabilité supprimé (pour le moment)
24/06/2025 - 14:00
Le Parlement européen adopte la simplification du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières / Bientôt un fardeau administratif de moins pour les PME
23/05/2025 - 10:00