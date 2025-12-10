WAN
Dirigeants, gouvernance / Dan Lévy / Ipsos / Direction financière

Dirigeants, gouvernance
Dan Lévy / Ipsos / Direction financière

Dan Lévy quitte la direction financière d’Ipsos / Pour poursuivre de nouvelles opportunités à l'extérieur

Le directeur financier du champion des études de marché et des sondages d’opinion est sur le départ. L’intérim sera désormais assuré par Olivier Champourlier, actuellement directeur du contrôle de gestion d’Ipsos. Arrivé au sein du groupe en 2022, en provenance de Société Générale, Dan Lévy prévoit de poursuivre de nouvelles opportunités à l’extérieur du groupe, dont la mise à jour du plan stratégique, qui sera présentée par son nouveau directeur général, est attendue en début d’année prochaine.

10/12/2025 - 11:30
PAR Noémie Helvig
Crédits : Ipsos et profil LinkedIn de Dan Lévy
Crédits : Ipsos et profil LinkedIn de Dan Lévy
