Le groupe dirigé par Yann Leriche poursuit son expansion en rachetant Customs 4 All, spécialiste des formalités douanières agroalimentaires et industrielles implanté à la frontière suisse. Une opération qui élargit son maillage européen et renforce la capacité de Getlink Customs Services à fluidifier les flux entre le Royaume-Uni, l’Union européenne et la Suisse.