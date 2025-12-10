Entreprises / Actions / Getlink
Entreprises / Actions
Getlink
Getlink muscle encore son pôle douanier / Avec l’acquisition de Customs 4 All, le groupe étend son empreinte jusqu’à la frontière suisse
Le groupe dirigé par Yann Leriche poursuit son expansion en rachetant Customs 4 All, spécialiste des formalités douanières agroalimentaires et industrielles implanté à la frontière suisse. Une opération qui élargit son maillage européen et renforce la capacité de Getlink Customs Services à fluidifier les flux entre le Royaume-Uni, l’Union européenne et la Suisse.
10/12/2025 - 10:45
Déterminé à faire de son pôle dédié aux formalités douanières et réglementaires, Getlink Customs Services, ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Getlink paie la normalisation des prix de l’électricité / Mais d’autres turbos seront bientôt activés pour nourrir la croissance
24/07/2025 - 10:30
Europorte met la main sur Electrofer / Un savoir-faire pointu pour compléter la maîtrise des infrastructures ferroviaires
12/06/2025 - 11:30
14/05/2025 - 12:50
Getlink ou la quête permanente de l’innovation au service des clients / L’IA, le nouvel outil de performance d’Eurotunnel
11/04/2025 - 11:00
Entre défis et obstacles, comment Getlink poursuit sa trajectoire de croissance / Un investissement sans relâche dans l’attractivité de ses services comme avantage compétitif
06/03/2025 - 15:00