Dirigeants, gouvernance / EDF
Dirigeants, gouvernance
EDF
EDF : Marc Benayoun devient conseiller de Bernard Fontana / Béatrice Bigois reprend la responsabilité de la politique commerciale du groupe
Figure clé de la stratégie commerciale d’EDF, Marc Benayoun s’apprête à rejoindre la présidence comme conseiller chargé de l’électrification des usages et du système électrique, tout en conservant les rênes d’Edison. Béatrice Bigois, l’actuelle patronne du trading, fera son entrée au comité exécutif pour lui succéder en janvier prochain.
10/12/2025 - 09:15
Alors que la gouvernance du ...
