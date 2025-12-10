Figure clé de la stratégie commerciale d’EDF, Marc Benayoun s’apprête à rejoindre la présidence comme conseiller chargé de l’électrification des usages et du système électrique, tout en conservant les rênes d’Edison. Béatrice Bigois, l’actuelle patronne du trading, fera son entrée au comité exécutif pour lui succéder en janvier prochain.