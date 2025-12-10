Fonds d'investissements / Lac 1 / Lac 2 / Bpifrance / capital développement / José Gonzalo
Fonds d'investissements
Lac 1 / Lac 2 / Bpifrance / capital développement / José Gonzalo
Le successeur du fonds "Lac 1" de Bpifrance sera dédié au non coté / Il a encore de quoi réaliser un ou deux investissements
Afin de succéder à son véhicule dédié à l'accompagnement de long terme des multinationales françaises de la Bourse de Paris, la banque publique d'investissement prévoit de lancer un fonds de private equity large cap, généraliste, afin de saisir des opportunités sur un segment de marché où peu d'acteurs français restent installés. D'un autre côté, celles présentes à la Bourse de Paris se resserrent.
10/12/2025 - 10:00
