Entreprises / Actions / CMA CGM / Air France - KLM
Entreprises / Actions
CMA CGM / Air France - KLM
CMA CGM monétise sa participation dans Air France-KLM / Un financement à coût minimal, une sortie en filigrane
Un an après la fin de son partenariat dans le fret avec Air France-KLM, CMA CGM clarifie le sort de sa participation au capital. L’armateur mise sur des obligations échangeables pour se financer à bas coût, tout en laissant ouverte la perspective d’un désengagement progressif.
09/12/2025 - 17:20
Lorsque CMA CGM et Air France-KLM avaient mis un terme, en janvier 2024, à leur partenariat dans le fret, une question était restée en suspens : que ferait à terme l’armateur de ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
TAP, la pièce manquante du long-courrier Air France-KLM / Lisbonne ouvrirait des relais puissants vers le Brésil
24/11/2025 - 18:13
Air France-KLM en équilibre instable / Sous la pression combinée des redevances, de la fiscalité et de réservations qui ralentissent
06/11/2025 - 18:15
PLF 2026 : la liste des amendements à surveiller en Commission des finances / Les députés n'y vont pas de main morte sur le matraquage fiscal
20/10/2025 - 10:00
22/09/2025 - 12:26
Air France-KLM monte à bord de la Scandinavie avec SAS / Copenhague bientôt au rang de hub stratégique
04/07/2025 - 17:00
Passation de pouvoir actée chez Air France-KLM / Anne-Marie Couderc a passé le témoin à Florence Parly
05/06/2025 - 13:05
Taxe au tonnage : Rodolphe Saadé dénonce un faux procès sur un régime fiscal mondial / Un avertissement direct sur les enjeux de compétitivité de la France
13/05/2025 - 10:00
La double bonne action de CMA CGM sur Air Belgium / L’armateur marseillais se renforce pour sillonner (aussi) l’espace aérien
02/05/2025 - 14:00