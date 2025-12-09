Concurrence Européenne
Concurrence Européenne
Une enquête antitrust de Bruxelles s’ouvre sur Google sur le terrain de l’IA / Quelques jours après une autre, sur Meta, dans le même domaine
La Commission européenne a ouvert, à quelques jours d’intervalle, des enquêtes sur les deux géants américains pour des pratiques qui pourraient avoir enfreint les règles de concurrence européennes. Des questions qui se posent sur le terrain de l’IA : d’un côté, une nouvelle politique de la maison mère de WhatsApp pourrait empêcher les fournisseurs tiers de la technologie d’y proposer leurs services, tandis que de l’autre, l’utilisation par Google du contenu d’éditeurs web ainsi que de celui mis en ligne sur sa plateforme YouTube, à des fins d’IA, suscite aussi quelques interrogations de la part de Bruxelles.
09/12/2025 - 17:45
