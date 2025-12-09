Macro-économie / Taux
Alerte : les députés adoptent le PLFSS 2026 en nouvelle lecture
En séance publique, les parlementaires de la chambre basse ont voté en faveur du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 lors de son examen en nouvelle lecture (247 voix pour, 234 contre).
09/12/2025 - 19:45
