Alerte : les députés adoptent la partie « dépenses » du PLFSS 2026 en nouvelle lecture

En séance publique, les parlementaires de la chambre basse ont voté en faveur de la partie «dépenses » du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 (227 voix pour, 86 contre) en nouvelle lecture.

Au cours de l’examen, les députés ont notamment rejeté le gel des prestations sociales et adopté la suspension de la réforme des retraites de 2023.

La partie « recettes » avait été adoptée vendredi dernier.

Un vote sur l’ensemble du texte aura lieu ce soir.