Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Alerte : les députés adoptent la partie « dépenses » du PLFSS 2026 en nouvelle lecture
En séance publique, les parlementaires de la chambre basse ont voté en faveur de la partie «dépenses » du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 (227 voix pour, 86 contre) en nouvelle lecture.
Au cours de l’examen, les députés ont notamment rejeté le gel des prestations sociales et adopté la suspension de la réforme des retraites de 2023.
La partie « recettes » avait été adoptée vendredi dernier.
Un vote sur l’ensemble du texte aura lieu ce soir.
09/12/2025 - 18:46
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
09/12/2025 - 19:45
L’entrepreneuriat gagne les Français / Plus d’un tiers d’entre eux s’est lancé ou envisage de le faire
09/12/2025 - 18:18
Des pays émergents très largement exposés à la transition énergétique / Les secteurs à forte intensité carbone prennent souvent une place importante dans leurs économies
09/12/2025 - 16:00
09/12/2025 - 14:06
09/12/2025 - 09:00