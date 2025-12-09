Ces derniers mois, le constructeur automobile a révélé plusieurs partenariats pour accélérer le déploiement à grande échelle de la mobilité autonome en Europe et renforcer sa stratégie mondiale de robots-taxis. Une approche collaborative, s’appuyant tant sur des géants et pépites technologiques que sur des spécialistes des solutions de mobilité, complétée mardi par l’annonce d’une association avec la plateforme européenne Bolt.