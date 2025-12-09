Macro-économie / Taux / RTE / Xavier Piechaczyk / PPE
Macro-économie / Taux
RTE / Xavier Piechaczyk / PPE
La France ne s’électrifie pas assez rapidement / Un frein à l’essor des énergies renouvelables
Une demande qui ne parvient pas à suivre le rythme auquel progresse l’offre d’électricité. Une capacité excédentaire en énergie décarbonée qu’il n’est pas souhaitable de voir devenir pérenne à en écouter RTE. Le bilan prévisionnel à l’horizon 2035 que vient de dévoiler le gestionnaire de réseau exhorte à ce qu’une électrification rapide des usages se produise en France. Plusieurs leviers sont imaginés pour permettre l’absorption de cet excédent à commencer par la concrétisation de nombreux projets qui sont déjà sur les rails.
09/12/2025 - 14:06
