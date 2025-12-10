France : la croissance serait toujours de la partie cet automne /

La Banque de France rapporte que le mois dernier, l’activité aurait plus fortement progressé que ce à quoi s’attendaient les milliers de chefs d’entreprise qu’elle sonde. Ceux-ci anticipent une nouvelle augmentation de l’activité en décembre, ce qui contribue à éclairer les prévisions de la Banque centrale selon lesquelles le Produit intérieur brut (PIB) devrait croître de 0,2 % ce trimestre.