Dernière ligne droite pour l’OPA d’EQT sur Waga Energy / Quand la logique industrielle prime sur la logique boursière
L’OPA d’EQT entre dans sa dernière ligne droite et pourrait mettre fin à quatre années de cotation mouvementée pour Waga Energy. Le fonds veut replacer le groupe dans un cadre de financement aligné avec ses cycles industriels, loin de la volatilité du marché.
09/12/2025 - 11:05
D’ici la fin de cette semaine, le sort boursier de Waga Energy sera scellé. L’offre publique d’achat lancée par EQT sur les titres encore en circulation s’achève vendredi 12 décembre, dernière étape d’un ...
