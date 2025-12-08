Macro-économie / Taux / Chine / Guerre commerciale / importations / Exportations
Macro-économie / Taux
Chine / Guerre commerciale / importations / Exportations
L’excédent commercial de l’Empire du milieu atteint des sommets / La déferlante des exportations chinoises vers l'Europe n’y est pas étrangère
Une progression de l’excédent commercial qui ne semble pas devoir s’arrêter de sitôt du côté de Pékin et les tarifs douaniers ne devraient pas améliorer la situation. Cet indicateur a franchi le mois dernier la barre des 1 000 milliards de dollars. Un niveau record qui s’explique notamment par un rebond des exportations plus important qu’anticipé ; elles ont gagné 5,9 % en novembre en glissement annuel dépassant tant les prévisions que les données d’octobre.
08/12/2025 - 17:30
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
L’internationalisation du renminbi se concrétise peu à peu / La monnaie chinoise demeure un nain par rapport au dollar
08/12/2025 - 15:00
L’économie verte ne compte pas s’arrêter en si bon chemin / Le Forum économique mondial la voit dépasser les 7 000 milliards de dollars d’ici 2030
03/12/2025 - 16:04
Quand la sécurité énergétique va de pair avec l’efficience / Les géants asiatiques accélèrent sur la question
25/11/2025 - 14:00
Quand la hausse des droits de douane bouleverse les alcools européens exportés vers les Etats-Unis / Ils tâchent d'éviter une baisse de la demande outre-Atlantique
21/11/2025 - 17:00
L’économie japonaise subit un coup d’arrêt / Elle devrait rapidement retrouver le chemin de la croissance
17/11/2025 - 18:00
Un excédent commercial chinois qui n’en finit plus de croître / Les importations de l’Empire du milieu sont en grande partie responsables
17/11/2025 - 09:00
Un reroutage des importations qui n’empêche pas le commerce mondial de marquer le pas / La guerre commerciale et un déficit d’investissement en cause
10/11/2025 - 14:00
Ce déficit commercial qui refuse de se plier aux désidératas de Donald Trump / Le premier semestre 2025 n’aura pas vu les importations américaines diminuer
27/10/2025 - 10:00