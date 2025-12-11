Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Transition verte : promesses d’emplois et fractures sociales / L’OCDE alerte sur l’urgence d’adapter les politiques visant le marché du travail
Un nouveau rapport de l’OCDE montre que la transition vers la neutralité carbone bouleversera profondément les marchés du travail. Entre créations d’emplois verts, pertes concentrées dans les secteurs émetteurs et besoins massifs en compétences, les pays doivent muscler d’urgence leurs politiques d’accompagnement pour éviter une transition injuste et socialement explosive.
11/12/2025 - 09:00
Le virage vert ne se fera pas sans secousses. Alors que les pays se sont fixés des objectifs ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
10/12/2025 - 20:01
10/12/2025 - 08:30
09/12/2025 - 19:45
09/12/2025 - 18:46
L’entrepreneuriat gagne les Français / Plus d’un tiers d’entre eux s’est lancé ou envisage de le faire
09/12/2025 - 18:18