Alors que Marie-Laure Gadrat prendra les rênes de la direction régionale d'Île-de-France en janvier, Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts, a décidé de s’attacher les services de Julie-Agathe Bakalowicz, qu’il connaît bien. Cette dernière avait accompagné la création de la Banque des Territoires, dont il est l’ancien patron.
08/12/2025 - 14:00
