L’arbitrage belge de BNP Paribas / Une opération d'assurance à double détente
En cédant sa participation dans AG Insurance tout en renouvelant son partenariat de bancassurance avec Ageas, BNP Paribas transforme un actif industriel en capital, en liquidité et en résultat récurrent. Une opération très alignée avec sa trajectoire de renforcement du ratio CET1 à l’horizon 2027.
08/12/2025 - 12:02
BNP Paribas traverse un hiver décidément dense sur le front stratégique. Après avoir bouclé en octobre l’acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne, puis relevé ...
