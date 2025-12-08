Entreprises / Actions / L'Oréal
L'Oréal
L’Oréal double sa mise dans Galderma / Une participation au capital qui passe à 20%, confirmant le potentiel de croissance dans la dermatologie esthétique
L’Oréal se renforce encore au capital de Galderma et confirme son offensive sur la dermatologie esthétique. Après avoir pris 10 % du capital en 2024, le géant français de la beauté vient de renforcer sa présence à 20 %, pour un investissement estimé à 3,6 milliards d’euros, et s’apprête à obtenir deux sièges au conseil d’administration de l’entreprise suisse.
08/12/2025 - 11:00
