Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

PLFSS 2026 : son absence d’adoption enverrait le déficit dans le décor / L’exécutif disposerait de peu de marges de manœuvre pour le freiner

D’après une note du directeur de la Sécurité sociale que WanSquare a pu consulter, l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 devrait entraîner un accroissement d’au moins 7 milliards d’euros du déficit des comptes sociaux par rapport à 2025. Des moyens existent pour enrayer le dérapage mais certains d’entre eux seraient difficiles à déployer.

08/12/2025 - 16:00
PAR Yoann Defrance
Sébastien Lecornu, Premier ministre - Ian LANGSDON / AFP
Sébastien Lecornu, Premier ministre - Ian LANGSDON / AFP

30 milliards d’euros, au moins. D’après une ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
