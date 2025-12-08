Les trois quarts des conseils des entreprises du SBF 120 ont changé de visage cette année. Selon le cabinet de recrutement Spencer Stuart, ce renouvellement fut marqué par l’arrivée de profils toujours plus opérationnels et internationaux, plus attentifs aux salariés, avec une féminisation accrue. Et côté exécutif, la planification des successions, en particulier celle des directeurs généraux, s’est également renforcée pour sécuriser la continuité stratégique. Mais celle des présidents reste encore à formaliser.