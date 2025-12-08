Macro-économie / Taux / France / croissance / trimestre
Macro-économie / Taux
France / croissance / trimestre
Quand la croissance française perd un allié précieux / La dynamique industrielle perd de sa vigueur
Elle n’était déjà pas au beau fixe, voilà que la croissance tricolore ne pourra pas compter autant qu’escompté sur la production industrielle qui n’arrive pas à capitaliser sur un été prometteur. La croissance du PIB hexagonal sera selon toute vraisemblance inférieure à 1 % cette année, ce qui est certes au-dessus des 0,7 % anticipés par le gouvernement mais qui reste un rythme historiquement faible.
08/12/2025 - 17:00
