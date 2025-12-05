Régulation / Concurrence
La Commission européenne inflige sa première sanction au titre du DSA / Une amende de 120 millions d’euros pour l’ancien Twitter
Bruxelles a annoncé ce vendredi avoir infligé une amende à X pour 120 millions d’euros, la première au titre de son règlement sur les services numériques. Et ce pour trois manquements différents. Les réactions de l’administration Trump et d’Elon Musk ne se sont pas fait attendre.
05/12/2025 - 18:10
Quelques mois après avoir prononcé ses premières sanctions en vertu du Digital Markets Act (DMA) à l’encontre d’Apple et de Meta, Bruxelles ...
© Copyright WanSquare
