Un voyage dans l’Empire du Milieu qui s’est révélé riche en enseignements pour les équipes d’Oxford Economics. Celles-ci expliquent avoir constaté que les turbulences géopolitiques ont fait bondir l’attrait pour les alternatives au billet vert. Sa domination n’en est cependant pas totalement remise en cause. Les économistes jugent que la question de la transparence politique de la Chine reste entière.