Fusions, Acquisitions
Netflix est prêt à changer (encore) d’échelle avec l’acquisition de Warner Bros / Et promet de maintenir ses opérations telles quelles
Le géant du streaming a officialisé ce vendredi avoir conclu un accord définitif afin d’acquérir Warner Bros, incluant ses studios et sa plateforme HBO Max. Une opération se chiffrant au total à plus de 80 milliards de dollars, qui permettra à Netflix d’enrichir considérablement son catalogue, mais aussi de renforcer ses studios de production et d’investir plus encore dans ses contenus originaux. En promettant de maintenir les opérations actuelles de Warner Bros, la firme entend aussi poursuivre la distribution de films en salle et vendre des programmes à des tiers, ce qui ne se situait jusqu’ici pas au cœur de sa stratégie.
05/12/2025 - 17:15
