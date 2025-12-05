Entreprises / Actions / Fédération nationale du Crédit Agricole / Crédit Agricole
Entreprises / Actions
Fédération nationale du Crédit Agricole / Crédit Agricole
Éric Vial prend la tête de la Fédération nationale du Crédit Agricole / Un choix aligné avec le nouveau cycle stratégique
La Fédération nationale du Crédit Agricole ouvre une nouvelle étape de sa gouvernance avec l’élection d’Éric Vial. Sa nomination parachève une année de transition structurante, marquée par le renouvellement de la direction générale de l’entité cotée et la présentation de sa nouvelle feuille de route stratégique.
05/12/2025 - 16:00
Une transition qui s’opère de manière ordonnée. Trois mois après ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Le monde bancaire tricolore s’adapte aux évolutions des risques macro-économiques et géopolitiques / Le chef-économiste de la Banque de France a questionné ses représentants ce matin
25/11/2025 - 17:00
Résultats du troisième trimestre : les banques françaises veulent dissiper le bruit politique / Le marché attend un retour à la réalité des comptes
27/10/2025 - 16:00
Le risque souverain français s’invite dans les valorisations bancaires / AlphaValue ajuste ses modèles
08/10/2025 - 15:00
Banco BPM et Crédit Agricole Italia, une fenêtre qui s’ouvre / Le golden power restera l’arbitre du dossier
01/10/2025 - 15:00
Bâle III : les banques européennes encaisseront le choc / Même réduit, le coussin du Crédit Agricole restera confortable
19/08/2025 - 16:00