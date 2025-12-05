Entreprises / Actions
Entreprises / Actions
L’état des lieux réglementaire d’Antonio Filosa / Les vents sont porteurs aux Etats-Unis, en attendant des décisions européennes
Invité à s'exprimer lors de la Goldman Sachs Industrials & Auto Week, le directeur général de Stellantis est revenu sur les tendances réglementaires au gré desquelles son industrie navigue. Alors que de bonnes nouvelles pour les entreprises du secteur, concernant les obligations de réduction d'émissions des véhicules, ont été actées par Donald Trump cette semaine et que le groupe observe des signes de redressement dans le pays, des décisions européennes restent aussi attendues. L'occasion, pour Antonio Filosa, de rappeler les grands arguments des constructeurs automobiles.
05/12/2025 - 15:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
ReSolution, le redressement discipliné d’Eramet / Un plan centré sur l’exécution et la montée en puissance du lithium
04/12/2025 - 17:30
Exosens et Theon International musclent leur accord commercial jusqu’en 2030 / Une relation de nouveau renforcée
04/12/2025 - 16:00
04/12/2025 - 14:00
Comment Orange cimente ses capacités à faire passer les innovations à l’échelle / Une stratégie technologique qui s'articule à une logique d’anticipation, d’écosystème et de progrès
04/12/2025 - 10:00
Les dispositifs de Bpifrance font rimer impact et constance / Leur évaluation met aussi en lumière des effets de levier et d'entraînement de taille
04/12/2025 - 09:00