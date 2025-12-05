Invité à s'exprimer lors de la Goldman Sachs Industrials & Auto Week, le directeur général de Stellantis est revenu sur les tendances réglementaires au gré desquelles son industrie navigue. Alors que de bonnes nouvelles pour les entreprises du secteur, concernant les obligations de réduction d'émissions des véhicules, ont été actées par Donald Trump cette semaine et que le groupe observe des signes de redressement dans le pays, des décisions européennes restent aussi attendues. L'occasion, pour Antonio Filosa, de rappeler les grands arguments des constructeurs automobiles.