Sur les marchés / Fidelity / Bulle

Sur les marchés
Fidelity / Bulle

2026, l’Europe en embuscade sur les marchés actions / Fidelity croit à une dernière jambe de hausse avant le rééquilibrage

Si les États-Unis gardent l’initiative, leur concentration extrême et la bulle IA rendent le cycle plus instable. Fidelity voit dans ce contexte une opportunité pour l’Europe, dont les moteurs de croissance - stimulus allemand et budgets de défense - n’ont pas encore produit leurs effets.

05/12/2025 - 14:00
PAR François Berthon
Marchés en altitude : un cycle encore porteur mais sous tension (Photo by Johannes EISELE / AFP)
Marchés en altitude : un cycle encore porteur mais sous tension (Photo by Johannes EISELE / AFP)

Sommes-nous en 1998 ou en 1999 ? La manière d’aborder les actions en 2026 dépend largement de la réponse à cette question. En 1998, la Fed avait assoupli sa politique de ...

