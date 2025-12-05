WAN
Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Alerte : les députés adoptent la partie « recettes » du PLFSS 2026 en nouvelle lecture

En séance publique, les parlementaires de la chambre basse ont voté en faveur de l’adoption de la partie « recettes » du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 (166 voix pour, 140 voix contre) en nouvelle lecture.

 

Ils se sont notamment accordés pour relever de 1,4 point, à 10,6%, la CSG portant sur les revenus du capital. A noter que sont exclus de cette augmentation : les revenus fonciers et plus-values immobilières, revenus issus des contrats d’assurance vie, plans d’épargne logement, contrats d’épargne logement et plans d’épargne populaire.

 

Les députés vont dès à présent se pencher sur la partie « dépenses » lors de laquelle seront entre autres examinés : la suspension de la réforme des retraites de 2023, le gel de l’ensemble des prestations sociales ou encore l’Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam).

05/12/2025 - 13:26
PAR Yoann Defrance
Assemblée nationale - Telmo Pinto/NurPhoto) (Photo by Telmo Pinto / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Assemblée nationale - Telmo Pinto/NurPhoto) (Photo by Telmo Pinto / NurPhoto / NurPhoto via AFP
