Eramet ouvre un nouveau chapitre avec « ReSolution », un plan qui se veut exigeant sans être brutal. Face à des prix durablement bas et à une dette en hausse, le groupe mise sur la fiabilité industrielle, la sécurité des sites et la montée en puissance de son projet lithium, écartant pour l’heure les cessions d’actifs ou le recours à une augmentation de capital.