Entreprises / Actions / Eramet
Entreprises / Actions
Eramet
ReSolution, le redressement discipliné d’Eramet / Un plan centré sur l’exécution et la montée en puissance du lithium
Eramet ouvre un nouveau chapitre avec « ReSolution », un plan qui se veut exigeant sans être brutal. Face à des prix durablement bas et à une dette en hausse, le groupe mise sur la fiabilité industrielle, la sécurité des sites et la montée en puissance de son projet lithium, écartant pour l’heure les cessions d’actifs ou le recours à une augmentation de capital.
04/12/2025 - 17:30
"J’ai été frappé par le potentiel de nos actifs et la qualité ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Eramet confie ses finances à Abel Martins-Alexandre / L’ex-Rio Tinto et Lloyds rejoint le comité exécutif dans un contexte exigeant
05/09/2025 - 17:30
Eramet amorce un nouveau cycle sous la houlette de Paulo Castellari / Christel Bories cède sa place après huit années de profonde mutation
26/05/2025 - 17:30
Charles Nouel prend la direction des opérations d’Eramet / Il succède à Kléber Silva et intègre le comité exécutif
30/01/2024 - 18:12
14/11/2023 - 16:00
Série d’été - ces jeunes talents qui construisent la France de demain / Ludovic Donati, directeur du projet Lithium Alsace du groupe Eramet
07/08/2023 - 09:30