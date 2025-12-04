Régulation / Concurrence
Bruxelles présente ses mesures pour l’intégration des marchés financiers européens / Le transfert de certaines compétences à l'ESMA au menu
La Commission européenne a adopté jeudi un paquet de mesures visant à lever les obstacles freinant la construction d'un marché unique des services financiers dans l’Union européenne. Un élément central de la stratégie de l’Union de l’épargne et de l’investissement, assure Bruxelles, dont les propositions se déclinent sous quatre axes d’actions majeurs.
04/12/2025 - 18:15
Marie-Anne Barbat-Layani, la présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF), ...
