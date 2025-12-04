WAN
investissement; financement, refinancement

Macro-économie / Taux / Banque Mondiale / Dette / obligations

Macro-économie / Taux
Banque Mondiale / Dette / obligations

La dette des pays en développement poursuit sa hausse inexorable / Son remboursement leur coûte de plus en plus cher

Des paiements liés à la dette extérieure qui dépassent très largement le volume de nouveaux financements obtenus par les pays en développement. Ce constat n’est certes pas nouveau, cependant la Banque mondiale dévoile dans son dernier rapport sur la dette internationale que l’écart entre les deux est désormais le plus important depuis plus d’un demi-siècle et est de quelque 741 milliards de dollars.

04/12/2025 - 17:03
PAR Henri Bomont
Drapeaux. Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Drapeaux. Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un répit ...

