Macro-économie / Taux / Banque Mondiale / Dette / obligations
Macro-économie / Taux
Banque Mondiale / Dette / obligations
La dette des pays en développement poursuit sa hausse inexorable / Son remboursement leur coûte de plus en plus cher
Des paiements liés à la dette extérieure qui dépassent très largement le volume de nouveaux financements obtenus par les pays en développement. Ce constat n’est certes pas nouveau, cependant la Banque mondiale dévoile dans son dernier rapport sur la dette internationale que l’écart entre les deux est désormais le plus important depuis plus d’un demi-siècle et est de quelque 741 milliards de dollars.
04/12/2025 - 17:03
Un répit ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Paschal Donohoe quitte la présidence de l’Eurogroupe / Le ministre des Finances de l’Irlande rejoint la Banque mondiale
18/11/2025 - 17:00
La Banque mondiale voit les prix des matières premières poursuivre leur chute / Leurs cours devraient atteindre l’an prochain un plus bas en six ans
30/10/2025 - 16:00
Quand l’épargne profite de la téléphonie mobile / Les pays en développement en sont les grands gagnants
09/09/2025 - 16:05
La Banque mondiale table sur une croissance morose en 2025 / On devrait connaître un plus bas depuis 2008
10/06/2025 - 17:30
Révolution pour les taux longs au Japon / La dette japonaise n’a plus la cote et le rendement des obligations d’Etat s’envole
23/05/2025 - 15:00
02/05/2025 - 16:15
Une dette qui n’explose pas que pour de bonnes raisons / L’investissement ne progresse pas autant que les niveaux d’emprunts
24/03/2025 - 10:00
Des dépenses européennes loin d’être anodines / ReArm Europe n'est pas sans incidence pour les notations
17/03/2025 - 10:00