Des paiements liés à la dette extérieure qui dépassent très largement le volume de nouveaux financements obtenus par les pays en développement. Ce constat n’est certes pas nouveau, cependant la Banque mondiale dévoile dans son dernier rapport sur la dette internationale que l’écart entre les deux est désormais le plus important depuis plus d’un demi-siècle et est de quelque 741 milliards de dollars.