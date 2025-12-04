Entreprises / Actions / Exosens / Theon International
Exosens et Theon International musclent leur accord commercial jusqu’en 2030 / Une relation de nouveau renforcée
Près de deux mois après l’annonce d’un accord qui permettra à Theon International de prendre 9,8 % du capital d’Exosens, les deux entreprises ont annoncé prolonger leur alliance commerciale de long terme. Une manière de leur permettre de répondre à une demande croissante sur les marchés de la défense et de garantir la sécurité d’approvisionnement de leurs clients. De quoi, également, offrir à la pépite française des technologies critiques d’amplification, de détection et d’imagerie une nette visibilité sur ses volumes, alors même que ses capacités de production sont en cours de renforcement.
04/12/2025 - 16:00
