Brevo devient licorne après sa levée de fonds de 500 millions d’euros / Une entreprise rentable aux axes d'investissements définis
L’entreprise spécialisée dans les solutions logicielles de gestion de la relation clients vient de lever 500 millions d’euros et a officiellement dépassé le milliard d’euros de valorisation. Une opération lui ayant permis de faire entrer de nouveaux investisseurs à son capital et dont les fonds seront utilisés à des fins précises, notamment pour accélérer aux États-Unis. Brevo vise à dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel récurrent d’ici à 2030.
04/12/2025 - 15:00
