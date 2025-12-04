Alerte : le Sénat adopte la partie « recettes » du PLF 2026 en première lecture

A l’issue d'un examen d'une semaine en séance publique où furent passés au crible plus de 2500 amendements, la chambre haute a voté en faveur (198 voix pour, 105 contre) de l’adoption de la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.

Les parlementaires ont notamment supprimé la surtaxe d’IS touchant les grandes entreprises que le gouvernement souhaitait prolonger en la divisant par deux par rapport à 2025.

Les sénateurs vont désormais s’attaquer à la partie « dépenses » du PLF 2026.