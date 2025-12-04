Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Alerte : le Sénat adopte la partie « recettes » du PLF 2026 en première lecture
A l’issue d'un examen d'une semaine en séance publique où furent passés au crible plus de 2500 amendements, la chambre haute a voté en faveur (198 voix pour, 105 contre) de l’adoption de la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.
Les parlementaires ont notamment supprimé la surtaxe d’IS touchant les grandes entreprises que le gouvernement souhaitait prolonger en la divisant par deux par rapport à 2025.
Les sénateurs vont désormais s’attaquer à la partie « dépenses » du PLF 2026.
04/12/2025 - 15:25
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
La dette des pays en développement poursuit sa hausse inexorable / Son remboursement leur coûte de plus en plus cher
04/12/2025 - 17:03
Bruxelles poursuit sa quête de souveraineté sur les matières premières / Diversification, financement et recyclage au cœur d’un nouveau plan
03/12/2025 - 18:00
L’économie verte ne compte pas s’arrêter en si bon chemin / Le Forum économique mondial la voit dépasser les 7 000 milliards de dollars d’ici 2030
03/12/2025 - 16:04
Gaz russe : le Conseil de l’UE et le Parlement européen accordent leurs violons / Un compromis pour fixer la sortie progressive et son encadrement
03/12/2025 - 11:00
La démographie menace les finances publiques françaises / La Cour des comptes avertit que la singularité hexagonale en la matière s’étiole
02/12/2025 - 18:15