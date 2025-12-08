WAN
SQUARE
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Lagarde; TPI; Francfort

Macro-économie / Taux / Rassemblement National / Jordan Bardella / BCE

Macro-économie / Taux
Rassemblement National / Jordan Bardella / BCE

Le pacte que le RN voudrait sceller avec la BCE paraît chimérique / Elle n'est pas là pour nous concocter des taux d'intérêt aux petits oignons

En échange d’un assainissement budgétaire de 100 milliards d’euros que la formation politique souhaiterait mettre en œuvre sur cinq ans, son président, Jordan Bardella, désirerait que la Banque centrale européenne (BCE) lui facilite la tâche s’il parvenait au pouvoir. L’idée serait qu’elle assouplisse les conditions financières de l’Hexagone en achetant massivement sa dette pour soutenir sa croissance. Tout plaiderait pour que Francfort "entende sans écouter", selon la célèbre formule de Wim Duisenberg, premier patron de la BCE.

08/12/2025 - 09:00
PAR Yoann Defrance
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
