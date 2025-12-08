Macro-économie / Taux / Rassemblement National / Jordan Bardella / BCE
Macro-économie / Taux
Rassemblement National / Jordan Bardella / BCE
Le pacte que le RN voudrait sceller avec la BCE paraît chimérique / Elle n'est pas là pour nous concocter des taux d'intérêt aux petits oignons
En échange d’un assainissement budgétaire de 100 milliards d’euros que la formation politique souhaiterait mettre en œuvre sur cinq ans, son président, Jordan Bardella, désirerait que la Banque centrale européenne (BCE) lui facilite la tâche s’il parvenait au pouvoir. L’idée serait qu’elle assouplisse les conditions financières de l’Hexagone en achetant massivement sa dette pour soutenir sa croissance. Tout plaiderait pour que Francfort "entende sans écouter", selon la célèbre formule de Wim Duisenberg, premier patron de la BCE.
08/12/2025 - 09:00
