L’organisme chargé de conseiller la Commission européenne sur la révision des normes européennes de reporting de durabilité (ESRS) vient de lui remettre son avis plaidant pour davantage de simplification en la matière.

Directive CSRD : l’Efrag rend sa copie sur les normes /

Patrick de Cambourg, Chair of the EFRAG Sustainability Reporting Board - BERTRAND GUAY / AFP

L’Efrag (Groupe consultatif européen sur l'information financière) dévoile ses choix sur la réforme du reporting durable. L’organisme vient de transmettre à la Commission européenne son avis technique sur les projets de normes européennes de reporting de durabilité (ESRS) simplifiées. L’objectif : ...