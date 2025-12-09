Droit des sociétés / Cabinet Hoffman / Emmanuelle Hoffman / Assemblée Nationale / Cabinet d'avocats d'affaires / Propriété intellectuelle
Droit des sociétés
Emmanuelle Hoffman, la vraie ambassadrice des marques / De la diplomatie du barreau à celle de l’hémicycle
EXCLUSIF.
Pendant un an, Emmanuelle Hoffman a troqué sa robe d’avocate pour l’écharpe républicaine de l’Assemblée nationale. Suppléante d’Astrid Panosyan-Bouvet propulsée au cœur d’une législature instable, cette spécialiste de la propriété intellectuelle a utilisé le temps qu’il lui était imparti pour défendre des textes de conviction et mettre en lumière des projets qui lui tenaient à cœur. Celle qui a fait de la protection des marques un moteur économique raconte une parenthèse politique vécue comme une mission autant que comme un prolongement naturel de ses combats juridiques. Portrait.
09/12/2025 - 10:00
