Comment Orange cimente ses capacités à faire passer les innovations à l’échelle / Une stratégie technologique qui s'articule à une logique d’anticipation, d’écosystème et de progrès

De l’IA aux innovations appuyées sur des technologies quantiques, en passant par la cybersécurité et le cloud souverain, l’opérateur télécoms multiplie les initiatives pour renforcer sa position d’innovateur, se traduisant par un portefeuille de plus de 11 000 brevets. Une stratégie nourrie par une R & D interne et des partenariats stratégiques, ayant permis à Orange de façonner un écosystème conçu pour faire passer les innovations à l’échelle, en restant au plus proche des besoins réels des clients et attaché à plusieurs principes clés.

04/12/2025 - 10:00
PAR Noémie Helvig
Bruno Zerbib, chief technology et innovation officer d'orange - © Nicolas Gouhier
Bruno Zerbib, chief technology et innovation officer d'orange - © Nicolas Gouhier
