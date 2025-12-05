Macro-économie / Taux / système éducatif / productivité / Conseil national de la productivité
Macro-économie / Taux
système éducatif / productivité / Conseil national de la productivité
France : quand la déliquescence de son système éducatif menace sa croissance / Le taux d’encadrement des élèves en serait la cause
La baisse continue des résultats scolaires des élèves en France - attestée tant par les enquêtes nationales qu’internationales - est une problématique à résoudre au plus vite. Une note publiée par la direction générale du Trésor explique qu’inverser cette tendance serait très largement bénéfique pour la croissance hexagonale. L’accumulation de capital humain y est jugée extrêmement importante pour permettre les futurs gains de productivité.
05/12/2025 - 09:00
