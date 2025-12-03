WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche
Commission européenne; règlements; industrie; recyclage

Macro-économie / Taux / Matières premières critiques / Bruxelles / consommation

Macro-économie / Taux
Matières premières critiques / Bruxelles / consommation

Bruxelles poursuit sa quête de souveraineté sur les matières premières / Diversification, financement et recyclage au cœur d’un nouveau plan

Cet après-midi, la Commission européenne a présenté son plan RESourceEU pour sécuriser l’approvisionnement en matières premières critiques, réduire la dépendance vis-à-vis de fournisseurs uniques et renforcer la résilience industrielle et géopolitique du Vieux continent.

03/12/2025 - 18:00
PAR Yoann Defrance
Stéphane Séjourné, commissaire européen à la prospérité et à la stratégie industrielle - Tobias SCHWARZ / AFP
Stéphane Séjourné, commissaire européen à la prospérité et à la stratégie industrielle - Tobias SCHWARZ / AFP

L’Union européenne veut reprendre la main sur les ressources stratégiques. Face à une dépendance préoccupante, notamment de la Chine pour plus de 90 % des aimants en terres rares, la ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Macro-économie / Taux
France : la Commission européenne prévoit un déficit public inférieur à 5 % du PIB en 2026 / Il serait toutefois supérieur à l’objectif du gouvernement
17/11/2025 - 14:00
Régulation / Concurrence
Bruxelles ne baisse pas la garde avec son DMA / Une enquête ouverte sur Google en raison d'une politique de son moteur de recherche
13/11/2025 - 15:00
Evenements
Les acteurs de la recharge électrique en campagne pour tenir les objectifs européens de 2035 / Neutralité technologique, hybrides rechargeables : un vrai-faux débat ?
05/09/2025 - 12:03
Régulation / Concurrence
Donald Trump charge de nouveau la réglementation européenne de la Tech / Bruxelles reste ferme sur son droit souverain à l'encadrer
26/08/2025 - 16:00
Macro-économie / Taux
Bruxelles veut donner un nouvel élan au financement de la biodiversité / Un cercle vertueux doit être initié
07/07/2025 - 18:06
Macro-économie / Taux
Les États-Unis lèvent un peu le pied / La croissance américaine a ralenti en fin d’année
30/01/2025 - 18:00
Macro-économie / Taux
France : l’Insee voit la croissance dépasser 1 % cette année / Commerce extérieur et consommation des ménages en soutien
09/07/2024 - 17:00
Entreprises / Actions
La déconsommation en Europe n’inquiète pas Carrefour / Des objectifs financiers maintenus pour 2023
26/10/2023 - 10:00
 