Macro-économie / Taux / Matières premières critiques / Bruxelles / consommation
Macro-économie / Taux
Matières premières critiques / Bruxelles / consommation
Bruxelles poursuit sa quête de souveraineté sur les matières premières / Diversification, financement et recyclage au cœur d’un nouveau plan
Cet après-midi, la Commission européenne a présenté son plan RESourceEU pour sécuriser l’approvisionnement en matières premières critiques, réduire la dépendance vis-à-vis de fournisseurs uniques et renforcer la résilience industrielle et géopolitique du Vieux continent.
03/12/2025 - 18:00
L’Union européenne veut reprendre la main sur les ressources stratégiques. Face à une dépendance préoccupante, notamment de la Chine pour plus de 90 % des aimants en terres rares, la ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
France : la Commission européenne prévoit un déficit public inférieur à 5 % du PIB en 2026 / Il serait toutefois supérieur à l’objectif du gouvernement
17/11/2025 - 14:00
Bruxelles ne baisse pas la garde avec son DMA / Une enquête ouverte sur Google en raison d'une politique de son moteur de recherche
13/11/2025 - 15:00
Les acteurs de la recharge électrique en campagne pour tenir les objectifs européens de 2035 / Neutralité technologique, hybrides rechargeables : un vrai-faux débat ?
05/09/2025 - 12:03
Donald Trump charge de nouveau la réglementation européenne de la Tech / Bruxelles reste ferme sur son droit souverain à l'encadrer
26/08/2025 - 16:00
Bruxelles veut donner un nouvel élan au financement de la biodiversité / Un cercle vertueux doit être initié
07/07/2025 - 18:06
30/01/2025 - 18:00
France : l’Insee voit la croissance dépasser 1 % cette année / Commerce extérieur et consommation des ménages en soutien
09/07/2024 - 17:00
26/10/2023 - 10:00