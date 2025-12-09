Macro-économie / Taux / Sud / commerce / Finance
L’essor du Sud global redessine le commerce planétaire / Le dollar freine toutefois sa marche
Un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement met en lumière un paradoxe : tandis que les pays en développement gagnent une place centrale dans le commerce mondial et attirent davantage d’investissements, ils restent marginalisés dans un système financier mondialisé, de plus en plus dominé par les marchés d’actifs et par l’ancrage au dollar. Cette asymétrie fragilise leur capacité à transformer ces succès commerciaux en développement durable.
