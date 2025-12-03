Entreprises / Actions / Airbus
Airbus
Airbus ajuste ses cadences mais pas ses résultats / Un aléa qualité aux effets contenus
Comme en 2024, Airbus n’atteindra pas son objectif de livraisons, la faute à un défaut qualité sur des panneaux de fuselage de la famille A320. Mais le groupe maintient sa trajectoire financière, porté par une chaîne industrielle plus robuste et un levier opérationnel meilleur qu’attendu.
03/12/2025 - 15:00
La séquence avait crispé les marchés financiers lundi. À peine Airbus venait-il de clore une campagne de rappel logicielle d’une ampleur inhabituelle sur des A320 qu’un second sujet avait surgi, ...
