Entreprises / Actions / Airbus

Entreprises / Actions
Airbus

Airbus ajuste ses cadences mais pas ses résultats / Un aléa qualité aux effets contenus

Comme en 2024, Airbus n’atteindra pas son objectif de livraisons, la faute à un défaut qualité sur des panneaux de fuselage de la famille A320. Mais le groupe maintient sa trajectoire financière, porté par une chaîne industrielle plus robuste et un levier opérationnel meilleur qu’attendu.

03/12/2025 - 15:00
PAR François Berthon
Un A320 sur le tarmac du Bourget, quinze livraisons en moins prévues pour 2025 - Photo by Thierry GRUN / Only France via AFP
Un A320 sur le tarmac du Bourget, quinze livraisons en moins prévues pour 2025 - Photo by Thierry GRUN / Only France via AFP

La séquence avait crispé les marchés financiers lundi. À peine Airbus venait-il de clore une campagne de rappel logicielle d’une ampleur inhabituelle sur des A320 qu’un second sujet avait surgi, ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
