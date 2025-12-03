WAN
Dirigeants, gouvernance

Dirigeants, gouvernance

Stellantis : un nouveau poste pour le directeur financier du Moyen-Orient et de l’Afrique / Andrea Bandinelli prend les rênes de sa co-entreprise avec Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

Le haut cadre du constructeur automobile a été nommé à la direction générale de Leasys, sa joint-venture avec Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, proposant des solutions de mobilité. Un profil financier qui évolue depuis plus de 20 ans au sein du groupe Stellantis, ayant été choisi pour accélérer sa croissance et renforcer sa position sur le marché européen de la location opérationnelle.

03/12/2025 - 14:00
PAR Noémie Helvig
Andrea Bandinelli (crédits : Stellantis)
Andrea Bandinelli (crédits : Stellantis)

Pendant que Stellantis grimpe ...

