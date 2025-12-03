Dirigeants, gouvernance
Stellantis : un nouveau poste pour le directeur financier du Moyen-Orient et de l’Afrique / Andrea Bandinelli prend les rênes de sa co-entreprise avec Crédit Agricole Personal Finance & Mobility
Le haut cadre du constructeur automobile a été nommé à la direction générale de Leasys, sa joint-venture avec Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, proposant des solutions de mobilité. Un profil financier qui évolue depuis plus de 20 ans au sein du groupe Stellantis, ayant été choisi pour accélérer sa croissance et renforcer sa position sur le marché européen de la location opérationnelle.
03/12/2025 - 14:00
