Le haut fonctionnaire rejoindra le cabinet Darrois Villey Maillot Brochier comme associé dès début 2026. Reconnu pour son (riche) parcours à la croisée du public et du privé, l’ex-secrétaire général adjoint du Conseil d’État s’apprête à renforcer l’équipe Régulation et Droit public du cabinet, intervenant dans les secteurs les plus stratégiques de l’économie française.