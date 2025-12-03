Macro-économie / Taux / gaz / Russie / Conflit Russie-Ukraine
Macro-économie / Taux
gaz / Russie / Conflit Russie-Ukraine
Gaz russe : le Conseil de l’UE et le Parlement européen accordent leurs violons / Un compromis pour fixer la sortie progressive et son encadrement
UKRAINE.
L’accord trouvé entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne (UE) fixe un calendrier d’interdiction du gaz russe et renforce les obligations de contrôle imposées aux opérateurs. Il s’inscrit dans la stratégie européenne visant à réorganiser les approvisionnements énergétiques et à coordonner la diversification entre États membres.
03/12/2025 - 11:00
L’Union européenne fait un pas supplémentaire ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Le pétrole ne redécolle toujours pas / Les perspectives sont cependant plus favorables à moyen terme
13/11/2025 - 17:05
L’Union européenne avance sur la fin des importations de gaz russe / Les 27 trouvent une position commune
20/10/2025 - 16:00
Les restrictions à l’exportation sont sur la pente descendante / Un grand nombre de produits agricoles sont concernés
26/09/2025 - 14:00
Des sanctions contre la Russie qui seraient loin d’être vaines / La mesure de leur efficience est loin d’être parfaite
22/09/2025 - 09:00
Les effets dominos des sanctions contre la Russie / Les importations russes souffrent de la moindre concurrence entre ses fournisseurs
26/05/2025 - 09:00
Bruxelles veut passer la seconde pour éliminer la dépendance européenne au gaz russe / Des propositions législatives à venir
06/05/2025 - 18:25
Un hiver qui met à l’épreuve les stocks du gaz / La sécurité d’approvisionnement en Europe ne semble pourtant pas remise en question
07/03/2025 - 16:02
La sécurité de l’approvisionnement en gaz en sursis / Les marchés mondiaux devraient demeurer tendus cette année
27/01/2025 - 17:00