WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Macro-économie / Taux / économie verte / soutenabilité / Chine

Macro-économie / Taux
économie verte / soutenabilité / Chine

L’économie verte ne compte pas s’arrêter en si bon chemin / Le Forum économique mondial la voit dépasser les 7 000 milliards de dollars d’ici 2030

Un cercle vertueux qui n’en finirait donc pas pour l’économie verte à en croire le Forum économique mondial (WEF), ce dernier la voit donc largement progresser par rapport aux 5 000 milliards de dollars actuels de valeur annuelle. Le constat posé est celui de revenus verts progressant près de deux fois plus vite que les revenus conventionnels et d’entreprises présentes sur les marchés verts qui parviennent à obtenir des capitaux à un coût moindre.

03/12/2025 - 16:04
PAR Henri Bomont
L'économie verte est tirée par la Chine. Photo by Guo Xulei / XINHUA / Xinhua via AFP
L'économie verte est tirée par la Chine. Photo by Guo Xulei / XINHUA / Xinhua via AFP
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Macro-économie / Taux
Quand la sécurité énergétique va de pair avec l’efficience / Les géants asiatiques accélèrent sur la question
25/11/2025 - 14:00
Macro-économie / Taux
L’économie japonaise subit un coup d’arrêt / Elle devrait rapidement retrouver le chemin de la croissance
17/11/2025 - 18:00
Macro-économie / Taux
Un excédent commercial chinois qui n’en finit plus de croître / Les importations de l’Empire du milieu sont en grande partie responsables
17/11/2025 - 09:00
Macro-économie / Taux
La croissance chinoise ne marque pas (encore) le pas / Le troisième trimestre est meilleur qu’attendu
20/10/2025 - 17:30
Macro-économie / Taux
Les restrictions à l’exportation sont sur la pente descendante / Un grand nombre de produits agricoles sont concernés
26/09/2025 - 14:00
 