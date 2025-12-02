Le Tribunal de Versailles a validé la solution portée par Pierre Bastid, assurant la poursuite de Carmat malgré la liquidation de sa société mère. Une issue qui préserve Aeson et son suivi clinique, au prix d’une éviction (hautement probable) totale des actionnaires, alors que l’étude EFICAS doit bientôt livrer des résultats décisifs.