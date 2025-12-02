Macro-économie / Taux / Cour des comptes / Moscovici / Finances publiques
Macro-économie / Taux
Cour des comptes / Moscovici / Finances publiques
La démographie menace les finances publiques françaises / La Cour des comptes avertit que la singularité hexagonale en la matière s’étiole
Un destin démographique rattrapé par celui du Vieux continent. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a présenté ce matin le rapport consacré par l’institution aux relations entre démographie et finances publiques. Il s’est montré très clair quant au fait que les recettes publiques devraient s’éroder avec le vieillissement de la population française et ce, alors que les coûts associés à cette dynamique grimperaient. De quoi conduire potentiellement les dépenses publiques à franchir les 60 % du PIB en 2055.
02/12/2025 - 18:15
