ArcelorMittal annonce un investissement de 500 millions d’euros en France / Le plus significatif du groupe en Europe depuis dix ans, dans un contexte particulier

Alors que la filiale française du sidérurgiste est en proie à des difficultés, comme l’ensemble de son secteur à l’échelle européenne et que des débats autour de sa nationalisation ont animé les députés la semaine passée, ArcelorMittal vient d’annoncer 500 millions d’euros d’investissements sur son site de Mardyck. Le but : lancer une nouvelle filière de production d’aciers électriques.

02/12/2025 - 17:00
PAR Noémie Helvig
Alain Le Grix de la Salle, président d'ArcelorMittal France (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
Alain Le Grix de la Salle, président d'ArcelorMittal France (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
