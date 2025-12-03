Entreprises / Actions
Charte sur les négociations commerciales : des engagements vraiment inédits ? / Il suffirait simplement d'appliquer les lois
Annoncée comme un tournant pour apaiser les négociations commerciales 2025-2026, la charte signée par des fournisseurs et distributeurs se veut un engagement fort en faveur d’un échange plus serein. Mais derrière l’affichage d’un dialogue « renforcé », les praticiens relèvent un texte sans portée réelle, se contentant de réaffirmer des obligations déjà inscrites dans le Code civil et les lois Egalim. Absence de contraintes, aucun mot sur la rémunération des agriculteurs : la charte se veut certes pleine de bonnes intentions mais serait bien loin de garantir une fin de négociations heureuse.
03/12/2025 - 10:00
